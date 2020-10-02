Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Şükürler olsun Türkiye, tam destek veriyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamında ziyaret etti.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN"

Ziyarette konuşan Başkan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında. Hiçbir zaman ayrımız gayrımız olmadı. Hep bir olduk, beraber olduk. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Devletimiz güçlü bir devlet. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Ramazan Şimşek olarak Azerbaycan'da gönülden savaşmaya hazırım" dedi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN TÜRKİYE TAM DESTEK VERİYOR"

'Çırpınırdın Karadeniz' türküsüyle tanınan Azerin ise "Şükürler olsun Türkiye, Azerbaycan'a tam destek veriyor. Destekleriniz için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÜNLÜ TÜRKÜYÜ SÖYLEDİ

Öte yandan ziyaret sonrası Azerin, belediye binası önüne gelen 20 genç ile birlikte 'Çırpınırdın Karadeniz' türküsünü söyledi.

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