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Çin askeri uçağı Tayvan hava sahasına girdi, Tayvan savaş jetleri havalandı

Çin Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Tayvan savaş jetleri ise Çin’e ait askeri uçağı engellemek için havalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 22:56 Son Güncelleme: 2.10.2020 22:58 ABONE OL
Çin askeri uçağı Tayvan hava sahasına girdi, Tayvan savaş jetleri havalandı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne (PLAAF) ait Shaanxi Y-8 tipi askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına girdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (Tayvan Hava Kuvvetleri) savaş uçaklarının, Çin'e ait askeri uçağı engellediğini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir Y-8 askeri uçağı Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Çin Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri savaş uçakları, uçağın faaliyetlerini izlemek üzere havalandı ve hava savunma füzeleri konuşlandırıldı. Ne olursa olsun, ülkemizi korumaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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Çin askeri uçağı Tayvan hava sahasına girdi, Tayvan savaş jetleri havalandı
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