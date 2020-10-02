Corona virüs aşısında son dakika gelişmesi: Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V o ülkeye ulaştı!

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik-V isimli aşının klinik denemeleri Venezuela'da başlıyor. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan Simon Bolivar Havalimanı'nda bugün açıklama yapan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V isimli Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının ülkeye ulaştığını aktardı.

2 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK

Rodriguez, teslimatın Latin Amerika'da ilk olduğunu belirterek, "Sputnik-V aşısı için yapılan bu işbirliği, Venezuela ile Rusya arasında var olan kalıcı temas ve yakın işbirliğinin sonucudur" ifadelerini kullandı.