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Corona virüs aşısında gelişmesi: ’nın geliştirdiği Sputnik-V o ülkeye ulaştı!

Corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili birçok ülkeden haberleri geliyor. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ’nın geliştirdiği Sputnik-V isimli Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının Venezuela’ya ulaştığını aktardı. Venezuela'da klinik çalışmaların yakın zamanda başlayacağı bildirildi. Öte yandan Venezuela’da toplam vaka sayısı 76 bin 29’a, toplam can kaybı ise 635’e yükseldi.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 00:16 ABONE OL
Corona virüs aşısında son dakika gelişmesi: Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V o ülkeye ulaştı!

'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik-V isimli aşının klinik denemeleri 'da başlıyor. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan Simon Bolivar Havalimanı'nda bugün açıklama yapan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V isimli Covid-19 aşısının ilk sevkiyatının ülkeye ulaştığını aktardı.

2 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK

Rodriguez, teslimatın Latin Amerika'da ilk olduğunu belirterek, "Sputnik-V aşısı için yapılan bu işbirliği, Venezuela ile Rusya arasında var olan kalıcı temas ve yakın işbirliğinin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Corona virüs aşısında son dakika gelişmesi: Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V o ülkeye ulaştı!

Başkan Yardımcısı Rodriguez, teslimatın kaç doz aşı içerdiği hakkında ise bilgi vermedi.

Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise yaptığı açıklamada, bu ay Karakas'ta başlayacak olan klinik denemelere 2 bin kişinin katılacağını aktardı.

Corona virüs aşısında son dakika gelişmesi: Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V o ülkeye ulaştı!

Öte yandan 'da toplam vaka sayısı 76 bin 29'a, toplam can kaybı ise 635'e yükseldi.

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Corona virüs aşısında son dakika gelişmesi: Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V o ülkeye ulaştı!
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