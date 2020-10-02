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'da kaçış başladı

ve arasında devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusu büyük bir mağlubiyet aldı. Geri çekilmeye başlayan Ermenistan ordusu, ciddi kayıplar da verdi. 'da bulunan halkın ise bölgeyi yavaş yavaş terk etmeye başladığı belirtildi. Röportaj veren Ermeni asıllı bir kadın, "Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 21:32 Son Güncelleme: 2.10.2020 22:18 ABONE OL
Dağlık Karabağ'da kaçış başladı

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan da karşı harekat başlattı. Çatışmalar devam ederken birçok Ermeni hedefleri de vuruldu ve imha edildi. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam etti.

Dağlık Karabağ’dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü | Video

ERMENİ ASILLI KADIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Bozguna uğrayan Ermenilerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladığı belirtildi. Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, önemli açıklamalarda bulundu.

"DURUMUMUZ ÇOK KÖTÜ"

Röportaj veren Ermeni asıllı kadın, "Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü" ifadelerini kullandı.

ORDU ERMENİSTAN'A KAÇTI

Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusu'nda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi.

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Dağlık Karabağ'da kaçış başladı
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