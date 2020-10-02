Ermeni askerleri zırhlı araçları bırakıp kaçtı! A haber bozguna uğrayan Ermeni ordusuna ait eşyaları görüntüledi

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik başlattığı karşı saldırıda Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen askeri araçlar ve kamyonlar görüntülendi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgedeki son durumu anlattı.
Son dakika: Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktıkları askeri araç ve teçhizatlar kamerada | Video
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırı 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kaçarak cephede bıraktığı askeri araçları ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar orduya ait bir alanda görüntülendi. 12'den fazla olan kamyon ve araçlarda çatışma izleri görülürken, tamamının tahribata uğradığı görüldü.
O BÖLGELERDE KONTROL SAĞLANDI
Azerbaycan ordusu, Ermanistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için yürüttüğü operasyon kapsamında Magadiz çevresinde bulunan stratejik öneme sahip tepeleri kontrol altına aldı.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli çatışmaların cephenin çeşitli yönlerinde sabah ve akşam saatlerinde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Ağdere bölgesinde Madagiz etrafında stratejik öneme sahip tepelerin Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilirken Azerbaycan ordusunun Cebrayil-Fuzuli yönünde Eremistan birliklerinin direnişini kırarak geri çekilmeye zorladığı aktarıldı.
Son dakika: Azerbaycan - Ermenistan cephesinde son durum! İşte kaçan Ermeni güçlerinin geride bıraktıkları o eşyalar... | Video
Son dakika: Azerbaycan - Ermenistan cephesinde son durum! İşte kaçan Ermeni güçlerinin geride bıraktıkları o eşyalar... | Video
Son dakika: Azerbaycan - Ermenistan cephesinde son durum! İşte kaçan Ermeni güçlerinin geride bıraktıkları o eşyalar... | Video
Son dakika: Azerbaycan - Ermenistan cephesinde son durum! İşte kaçan Ermeni güçlerinin geride bıraktıkları o eşyalar... | Video
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Öte yandan Murov Dağı yönündeki bölgenin Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.