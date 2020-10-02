Ermeni askerlerin havanlı saldırısında gazeteciler ölümden döndü

Azerbaycan'da Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almaya yönelik yürütülen operasyonda, çalıştıkları alanın yakınına Ermenistan askerlerinin attığı havan mermisi isabet eden 30 kadar gazeteci ölümden döndü.Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için yürüttüğü mücadelenin 5'inci günü olan dün öğle saatlerinde bir grup gazeteci, sıcak bölgeye girmek için beklediği alanda tehlike atlattı. Yerli ve yabancı basın mensuplarından yaklaşık 30 kişilik grup, Ermenistan askerlerinin attığı bir havan mermisinin yakınlarına düşerek patlaması üserine askerler tarafından sığınak ve korunaklı bölgelere geçilmesi konusunda uyarıldı. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.