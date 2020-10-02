Ermenistan uyarılara rağmen durmadı! Yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın yerleşim yerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerleşim yerlerine ateş edilmemesi konusunda defalarca yapılan uyarılara rağmen Ermenistan'ın, Ağdam şehrindeki Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerini yoğun topçu ateşi altına aldığını açıkladı.

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Bakanlık, siviller arasında ölü ve yaralıların olduğunu duyururken, Ermenistan'ın Gorus bölgesinden Azerbaycan topraklarına roket fırlatma ihtimali olduğunu, Azerbaycan'ın gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

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19 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan sınır hattında bulunan sivil yerleşim yerlerine yaptıkları saldırılarda 19 sivilin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı,gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği ifade ederken, Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısında 19 sivilin öldüğünü ve 55 kişinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığı konuyla ilgili olarak şu açıklamalara yer verdi: "Ermeni askeri birliklerinin yoğun nüfuslu bölgelerde - ilçe ve köy merkezleri, sivil altyapı tesisleri, evler, hastaneler, sağlık merkezleri, okul binaları, kreşler, devlet binaları, çiftlik alanlarında ağır top atışlarına devam ediyor. İşgalci ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından sivil altyapının bombalanması sonucunda 175 ev ve 41 sivillere ait yer ağır hasar görmüş, sivillere ait araçlar kullanılamaz hale gelmiş, irili ufaklı birçok hayvan telef edilmiştir"

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