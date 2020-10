İHA ve SİHA’larımız Kandil’i PKK’ya dar ediyor

Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava aracı (İHA) ile silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojileri dünya basınında konu olmaya devam ediyor. Bu kez Fransız AFP haber ajansı Türk İHA ve SİHA'larının Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın inlerine yönelik operasyonlarını ele aldı. Başta Fransız basını olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki haber sitelerinin de manşetten verdiği haberde Türkiye'nin drone'larla Irak'ın kuzeyinde oyun değiştirdiği aktarıldı. Haberde PKK militanlarının on yıllardır Kandil'i Türkiye'ye yönelik terör saldırı için 'üs' olarak kullandığı aktarıldı ve Türkiye'nin haziranda başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu ile İHA ve SİHA'ları bölgede sık kullandığı aktarıldı."PKK militanları yıllarca Irak dağlarını sığınak yaptı. Bu bölgelere jetler ve askerlerin ulaşması kolay olmuyordu" denilen haberde Institute fort he Study of War kuruluşundan Nicholas Heras'ın, "Ancak Ankara artık drone'ları sayesinde PKK hedeflerini dakikalar içinde buluyor, izliyor, saptıyor, deşifre ediyor ve elimine ediyor. Türk drone'ları Irak'ın kuzeyindeki PKK ile savaşta 'oyun değiştirici' oldu" sözlerine yer verildi.AFP'nin haberinde drone uzmanı Sibel Düz'ün pahalı F-16'lar gibi askeri jetlerin yerine milli üretim olan, daha iyi gözetleme imkanı sunan ve 24 saat kullanılan bilen Bayraktar TB2 drone'larının terör örgütü PKK'ya karşı kullanıldığına dair görüşlerine de yer verildi.Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti. BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı. Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.