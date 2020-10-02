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'de corona vakaları 255 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen 'de toplam vaka sayısı 255 bini geçerken, can kaybı da 1622'ye yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:16 Son Güncelleme: 2.10.2020 11:17 ABONE OL
İsrail'de corona vakaları 255 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 51 kişi daha yaşamını yitirdi ve 7 bin 639 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1622'ye, vaka sayısı da 255 bin 771'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 807'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 183 bin 488'a ulaştı.

AKTİF VAKA SAYISI 70 BİNİ GEÇTİ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 70 bin 660'a yükseldi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.

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İsrail'de corona vakaları 255 bini geçti
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