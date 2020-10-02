Sakarya'da arkadaşını bıçaklayan kişi kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Henüz bilinmeyen bir sebepli E.G. ve S.D. isimli iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.G., arkadaşı S.D.'yi sırtından bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

S.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.G. ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

IMF'den Yunanistan'a "borç" uyarısı: Avrupalı ortaklarından daha fazla destek gerekecek

Son Dakika Haberi: Korkunç olay! Korona sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi