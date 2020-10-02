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'da arkadaşını bıçaklayan kişi kaçtı

'Nın Adapazarı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle E.G. ve S.D. isimli iki tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Cinnet getiren E.G., arkadaşı S.D.’yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 00:26 ABONE OL
Sakarya'da arkadaşını bıçaklayan kişi kaçtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Henüz bilinmeyen bir sebepli E.G. ve S.D. isimli iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.G., arkadaşı S.D.'yi sırtından bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

S.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.G. ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Sakarya'da arkadaşını bıçaklayan kişi kaçtı
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