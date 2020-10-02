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Son dakika: ABD'den kritik hamle! 'Kıyamet Günü Uçakları' havalandı

Son dakika bilgisine göre ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'den "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan "E-6B Mercury'ler" havalandı. Uzmanlar, bu hamlenin Rusya,  gibi rakip ülkelere, "Başkomutanın hasta olmasına rağmen nükleer komuta sisteminin sağlam olduğunu gösteren bir mesaj içerdiği kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:31 Son Güncelleme: 2.10.2020 13:02 ABONE OL
Son dakika: ABD'den kritik hamle! 'Kıyamet Günü Uçakları' havalandı

ABD gündemi, Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla sarsıldı.Testi pozitif çıkan Trump'ın açıklamasının ardından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları ABD'den havalandı.

RAKİP ÜLKELERE "AYAKTAYIZ" MESAJI

ABD'li uzman Tim Hogan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "E-6B Mercury uçaklarının havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi, "Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı. Uzmanlar, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi rakip ülkelere, başkomutanın hasta olmasına rağmen "nükleer komuta sisteminin sağlam" olduğunu gösteren bir mesaj olduğunu ifade etti.

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Son dakika: ABD'den kritik hamle! 'Kıyamet Günü Uçakları' havalandı
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