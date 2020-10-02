Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
Son dakika haberine göre: Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik Türkiye açıklamasında bulundu. Merkel: "Pozitif AB- Türkiye gündemini sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz." dedi. Merkel: "AB-Türkiye anlaşmasını görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 2.10.2020 14:43Son Güncelleme: 2.10.2020 14:59ABONE OL
Son dakika haberine göre: Son dakika haberine göre: Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik Türkiye açıklamasında bulundu. Merkel: "Pozitif AB- Türkiye gündemini sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz." dedi. Merkel: AB-Türkiye anlaşmasını görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.