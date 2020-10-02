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Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel'den açıklaması

Son dakika haberine göre: Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik açıklamasında bulundu. Merkel: "Pozitif - Türkiye gündemini sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz." dedi. Merkel: "AB-Türkiye anlaşmasını görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 14:43 Son Güncelleme: 2.10.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
Son dakika haberine göre: Son dakika haberine göre: Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik Türkiye açıklamasında bulundu. Merkel: "Pozitif AB- Türkiye gündemini sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz." dedi. Merkel: AB-Türkiye anlaşmasını görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Ayrıntılar Geliyor... AB liderleri: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı AB ile yeni bir fırsat penceresi mi? Almanya'da dışişleri bakanından sonra ekonomi bakanı da karantinada

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Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
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