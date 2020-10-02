Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması

AB liderleri: Türkiye ile yapıcı ilişki istiyoruz

Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! Birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı

AB ile yeni bir fırsat penceresi mi?

Almanya'da dışişleri bakanından sonra ekonomi bakanı da karantinada

Son dakika haberine göre: Son dakika haberine göre: Almanya Başbakanı Angela Merkel kritik Türkiye açıklamasında bulundu. Merkel: "Pozitif AB- Türkiye gündemini sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz." dedi. Merkel: AB-Türkiye anlaşmasını görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.