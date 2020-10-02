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Son dakika: 'dan 'a karşı atak

ve arasında yaşanan çatışmalardan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor! Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak! Uluslararası ajanslar duyurdu: Azerbaycan ordusundan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak için yoğun bombardıman başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 14:51 Son Güncelleme: 2.10.2020 15:04 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak

Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak geldi. Uluslararası ajanslar az önce duyurduğu bilgiye göre Azerbaycan ordusu işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak için yoğun bombardıman başlattı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

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Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi. Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 5 günlük çatışma bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "200 düşman tankı ve diğer zırhlı araçları, 228 topçu parçası, roketatar, havan ve 30 hava savunma cihazı, 6 komuta- kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve bir S-300 hava savunma füzesi sistemi imha edildi" dedi.

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Son dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak
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