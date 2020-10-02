SON DAKİKA HABER: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı! Trump corona virüsü mü kaptı?

Dünya Donald Trump'ın yaptığı son dakika açıklaması ile çalkalandı! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump koronavirüse yakalandı. Daha önce, Trump'ın yakın danışmanlarından olan Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu sabah ise, Twitter hesabından son dakika açıklamalarında bulunan Trump, eşi ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump koronavirüs kaptı. ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu.
İşte Trump'ın o açıklamaları;
Tedaviye de hemen başlanıldığını duyuran Trump'ın danışmanı da koronavirüs olmuştu.
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurduğu tweet şöyle:
Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı. Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.
Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti. Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğrulamıştı.