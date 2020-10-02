SON DAKİKA HABER: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı! Trump corona virüsü mü kaptı?

Dünya Donald Trump'ın yaptığı son dakika açıklaması ile çalkalandı! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump koronavirüse yakalandı. Daha önce, Trump'ın yakın danışmanlarından olan Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu sabah ise, Twitter hesabından son dakika açıklamalarında bulunan Trump, eşi ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

DONALD TRUMP TWİTTER'DAN AÇIKLADI! KORONAVİRÜSE YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump koronavirüs kaptı. ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu.

İşte Trump'ın o açıklamaları;