SON DAKİKA HABER: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı! Trump corona virüsü mü kaptı?

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HABER: Başkanı ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı! Trump corona virüsü mü kaptı?

Başkanı , yakın danışmanlarından olan Hope Hicks’in, yeni tip corona virüse yakalandığı daha önce açıklamıştı. Trump, bu sabah ise sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamasında, kendisinin ve eşinin de yeni tip corona virüse yakalandığını belirtti. İşte Donald Trump’ın o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 2.10.2020 08:57 Son Güncelleme: 2.10.2020 08:58 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Dünya 'ın yaptığı açıklaması ile çalkalandı! Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump koronavirüse yakalandı. Daha önce, Trump'ın yakın danışmanlarından olan Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Bu sabah ise, Twitter hesabından son dakika açıklamalarında bulunan Trump, eşi ile birlikte yaptırdığı koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

DONALD TRUMP TWİTTER'DAN AÇIKLADI! KORONAVİRÜSE YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie kaptı. ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu.

İşte Trump'ın o açıklamaları;

Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Tedaviye de hemen başlanıldığını duyuran Trump'ın danışmanı da koronavirüs olmuştu.

Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurduğu tweet şöyle:

Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı. Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti. Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğrulamıştı.

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SON DAKİKA HABER: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı! Trump corona virüsü mü kaptı?
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