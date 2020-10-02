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haberi: Sosyal medya fenomeni eski kocası tarafından yakılarak öldürüldü! Baltayla saldırdı...

Uluslararası ajansların olarak geçtiği habere göre ünlü sosyal medya fenomeni eski kocası tarafından katledildi. ismiyle tanınan sosyal medya yıldızı daha 30 yaşındaydı. Eski eş tarafından vahşi bir şekilde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin vücudunda yüzde doksana varan yanıklar olduğu ve iki haftadır hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:28 Son Güncelleme: 2.10.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni eski kocası tarafından yakılarak öldürüldü! Baltayla saldırdı...

Akıllara durgunluk veren olay Çin'de yaşandı. Geçtiğimiz ayın ortasında eski kocası Tang tarafından baltayla saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni Lamu, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Benzin ve silahla da saldırıya uğrayan talihsiz kadın uzun süredir yaşam mücadelesi veriyordu. Son dakika haberine göre Lamu'nun dün gece yarısı hayatını kaybettiği ifade edildi. Cinayet hakkındaki soruşturma sürüyor.

ESKİ KOCASI TARAFINDAN YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

Çin'de Lamu (30) adıyla bilinen sosyal medya yıldızı, kocası tarafından benzinle yakılarak öldürüldü. Yerel medyada, Lamu'nun canlı yayın sırasında, eski kocası Tang tarafından benzinle yakılarak öldürüldüğünü duyurdu. Eylül ortasında Tang'ın aile üyelerinin önünde bir balta ve benzinle silahlı olarak Lamu'nun evine girdiği bildirildi. Vücudunun yüzde 90'ı yanan ve iki hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Lamu'nun dün gece hayatını kaybettiği açıklanırken Tang'ın gözaltına alındığı belirtildi.

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Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni eski kocası tarafından yakılarak öldürüldü! Baltayla saldırdı...
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