Son dakika: Kraliyet yıllarca bu olayı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi: Artık resmen prenses...

TAHTI 2013'TE DEVRETTİ

Boel, artık 2. Albert'in oğlu şimdiki Belçika Kralı Philippe ile Prenses Astrid ve Prens Laurent gibi kraliyet unvanı taşıyacak, ayrıca babasının soyadı olan Saxe-Coburg'u ismine ekleyebilecek. Kral 2. Albert, 2013'te sağlık sebepleriyle tahtı oğlu Kral Philippe'e bırakmıştı.

Boel, 2. Albert'in kızı olduğunu ilk kez 2005'te bir röportajında söylemiş, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps da 2. Albert henüz prensken 1966 ile 1984 arasında ilişki yaşadıklarını açıklamıştı.