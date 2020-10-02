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Son dakika: Kraliyet yıllarca bu olayı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi: Artık resmen prenses...

Son dakika haberi: Eski Kralı 2'nci Albert'in kızı olduğu iddiasoı ile 7 yıldır mahkemelerde mücadele veren sanatçı 'e sevindirici haber mahkemeden geldi. Belçika Temyiz Mahkemesi Delphine Boel'in resmen prenses olarak tanınmasına karar verdi. Kral, DNA testi sonrası itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:21 Son Güncelleme: 2.10.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika: Kraliyet yıllarca bu olayı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi: Artık resmen prenses...

Temyiz Mahkemesi, ülkenin eski Kralı 2'inci Albert'in gayrimeşru kızı 'in resmen prenses olarak tanınmasına karar verdi.

Yıllardır devam eden yargı süreci tamamlandı. Babasının eski Kral 2. Albert olduğunu kanıtlayan Delphine Boel, mahkemenin kararıyla bundan böyle kraliyet ailesinin mensubu ve prenses olarak tanınacak. Boel'in kızı ve oğlu da Belçika prensi ve prensesi olarak anılacak.

Son dakika: Kraliyet yıllarca bu olayı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi: Artık resmen prenses...

BİYOLOJİK BABALIĞI KANITLANINCA KABUL ETTİ

NTV'nin haberine göre; Boel, eski kralın, babası olduğu iddiasıyla mahkemeye gitmişti. Dava sürecinde DNA testi yapılmasıyla ocak ayında kralın Boel'in babası olduğu kanıtlanmıştı. Eski Kral 2. Albert de DNA testi sonucunda uzun süre reddettiği Boel'in biyolojik babası olduğunu kabul etmişti.

Son dakika: Kraliyet yıllarca bu olayı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi: Artık resmen prenses...

bununla yetinmemiş, 2. Albert'in diğer çocuklarıyla aynı muameleyi görmek istediğini belirterek, prenses olarak tanınmak amacıyla temyiz mahkemesine gitmişti.

Son dakika: Kraliyet yıllarca bu olayı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi: Artık resmen prenses...

TAHTI 2013'TE DEVRETTİ

Boel, artık 2. Albert'in oğlu şimdiki Kralı Philippe ile Prenses Astrid ve Prens Laurent gibi kraliyet unvanı taşıyacak, ayrıca babasının soyadı olan Saxe-Coburg'u ismine ekleyebilecek. Kral 2. Albert, 2013'te sağlık sebepleriyle tahtı oğlu Kral Philippe'e bırakmıştı.

Boel, 2. Albert'in kızı olduğunu ilk kez 2005'te bir röportajında söylemiş, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps da 2. Albert henüz prensken 1966 ile 1984 arasında ilişki yaşadıklarını açıklamıştı.

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Son dakika: Kraliyet yıllarca bu olayı konuşmuştu! Mahkeme kararını verdi: Artık resmen prenses...
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