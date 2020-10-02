Son dakika: Macron'dan haddini aşan sözler! Bu kez de İslam'ı hedef aldı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye karşıtı söylemleri ve çabalarının ardından bu kez de İslam dinini hedef aldı. Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu kez de İslam'a saldırdı! | Video

MACRON'DAN KÜSTAH SÖZLER

İç siyasette hayli zor günler geçiren Macron, dış politikada da istediğini elde edemeyince gündemi değiştirmek için her yolu deniyor. 'İslami radikalizm ile mücadele' konulu bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Macron, İslam dininin krizde olduğunu öne sürdü. Macron'un, "İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir" şeklindeki küstah ifadeleri büyük tepki topladı.

Macron, 'Fransa'da İslamcı ayrımcılık olduğunu' iddia etti. Fransa'daki imamlar için "reform" yapılacağını söyleyen Macron, Türkiye, Fas ve Cezayir'in imamlarını eğitmesine son vereceğini dile getirdi.

Macron, yeni bir sistem kuracaklarını ifade ederken, ibadethanelerin ve derneklerin nasıl finanse edildiğinin denetleneceğini de söyledi.

MACRON'UN SİCİLİ KABARIK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce de ülkedeki Müslümanların haklarını kısıtlama yönünde adım atma çağrısında bulunmuştu. Macron'un çıkışı Müslümanları oldukça öfkelendirmişti.

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