Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika bilgisine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.



ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurmuştu.



SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada testinin pozitif çıktığını söyledi.







Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.





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