Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! Rusya'dan Trump'a flaş teklif: Yardıma hazırız

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurmuştu.
Trump konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." dedi.
RUSYA'DAN FLAŞ TEKLİF
Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan yardıma hazırız teklifi geldi. Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a yardıma hazır olduğu açıkladı.
Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.
Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.
EVDE KALACAKLAR
Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadeleri kullanıldı.
Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.
Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.