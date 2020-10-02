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Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! 'dan Trump'a flaş teklif: Yardıma hazırız

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı. Trump, yaptığı sosyal medya paylaşımında çıkan haberleri doğrulad ve karantinaya gireceklerini söyledi.Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ’nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü'nden Trump'a bir çağrı geldi.Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a yardıma hazır olduğu açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:44 Son Güncelleme: 2.10.2020 12:47 ABONE OL
Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! Rusya'dan Trump'a flaş teklif: Yardıma hazırız

ABD Başkanı 'ın ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurmuştu.

Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! Rusya'dan Trump'a flaş teklif: Yardıma hazırız

Trump konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." dedi.

Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! Rusya'dan Trump'a flaş teklif: Yardıma hazırız

RUSYA'DAN FLAŞ TEKLİF

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı 'a 'dan yardıma hazırız teklifi geldi. Rusya'nın Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Enstitüsü, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a yardıma hazır olduğu açıkladı.

Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! Rusya'dan Trump'a flaş teklif: Yardıma hazırız

Trump, kısa süre önce, danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

EVDE KALACAKLAR

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

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Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı! Rusya'dan Trump'a flaş teklif: Yardıma hazırız
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