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Trump’ın doktorundan son durum paylaşımı

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan Başkanı ’ın doktoru Sean P. Conley, ‘antikor kokteyli’ dozu aldığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 00:02 Son Güncelleme: 3.10.2020 00:03 ABONE OL
Trump’ın doktorundan son durum paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını haberleri ABD medyasının gündemine oturdu. Dr. Sean P. Conley, Trump'ın aldığı ilaçlara dair bilgi verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Conley'in yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamada, Trump'ın önlem olarak 8 gramlık bir 'antikor kokteyli' aldığı belirtildi.

"YORGUN AMA MORALİ YERİNDE"
Conley, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanın yorgunluğu devam ediyor ancak morali iyi. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sonraki adımlara dair Başkana ve eşine tavsiyelerde bulunacağız" denildi.

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Trump’ın doktorundan son durum paylaşımı
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