Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türünün en yaşlısı güvercin 24 yıl sonra yuvaya döndü

Türünün en yaşlısı güvercin 24 yıl sonra yuvaya döndü

Giriş Tarihi: 2.10.2020 ABONE OL
Türünün en yaşlısı güvercin 24 yıl sonra yuvaya döndü
Yeni Zelanda'da, 'kekerü' olarak da bilinen bir tahtalı güvercin, bölgede görüldüğü son tarihten 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü. 29 yaşındaki güvercin, ağustos sonlarında Rotorua'daki yaban hayatı parkı Rainbow Springs'te görüldü. Pidge adlı kuşun Mart 1991'de oradaki kuluçkahanede doğduğu ve 1996'da doğaya uçtuğu belirtildi. Tedavi için yaban hayatı yoğun bakım ünitesine götürüldükten sonra Pidge'in kimliği ortaya çıktı ve bileziği incelendi. Doğa parkı yöneticisi Emma Bean, çoğu 25 yıldan fazla yaşamadığı için Pidge'in hayatta olan en yaşlı kererü olabileceğini söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türünün en yaşlısı güvercin 24 yıl sonra yuvaya döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA