Türünün en yaşlısı güvercin 24 yıl sonra yuvaya döndü

YeniZelanda'da, 'kekerü' olarak da bilinen bir tahtalı güvercin, bölgede görüldüğü son tarihten 20 yıl sonra doğduğu yere geri döndü. 29 yaşındaki güvercin, ağustos sonlarında Rotorua'daki yaban hayatı parkı Rainbow Springs'te görüldü. Pidge adlı kuşun Mart 1991'de oradaki kuluçkahanede doğduğu ve 1996'da doğaya uçtuğu belirtildi. Tedavi için yaban hayatı yoğun bakım ünitesine götürüldükten sonra Pidge'in kimliği ortaya çıktı ve bileziği incelendi. Doğa parkı yöneticisi Emma Bean, çoğu 25 yıldan fazla yaşamadığı için Pidge'in hayatta olan en yaşlı kererü olabileceğini söyledi.