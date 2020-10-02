Zelenskiy: Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"BİRBİRİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

Ukraynalı medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediği gibi Ukrayna'nın da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirten Zelenskiy, "(Azerbaycanlılar) Kırım'ın yasa dışı ilhak edildiğini açıkça söylüyorlar ve bizim bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi destekliyorlar. Dolayısıyla birbirimizi destekliyoruz" dedi.

"AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK ÖZEL"

Ülkesinin Azerbaycan veya Ermenistan'a askeri destek sağlamasının söz konusu olmadığını belirten Ukraynalı lider, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında diyalog ve gerginliğin azaltılması çağrısı yapıyoruz. Ancak, Azerbaycan ile ilişkilerimiz son iki yıldır çok özel. Ekonomik ve jeopolitik yönden çok güçlü" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMALAR KALICI OLARAK DONDURULAMAZ"

Zelenskiy, bu tür çatışmaların kalıcı olarak dondurulmasının mümkün olmadığını belirterek "Medyanın, toplumun ve Batılı partnerlerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Çatışmalar bir süre için dondurulabilir. Bizim duruşumuz bu, zira Donbas'ta savaş halindeyiz" diye konuştu. Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Ukrayna'nın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamıştı.

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