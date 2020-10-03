‘AB ile Türkiye, vize serbestisi konusunu görüşecek’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından konuştu. Türkiye konusunda yapıcı diyaloğa sahip olmanın önemine dikkati çeken Merkel, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek" dedi. Türkiye'nin, AB'nin komşusu ve NATO üyesi olduğuna işaret eden Merkel, Türkiye ile göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ile ekonomik iş birliği konularını görüşmek istediklerini aktardı. Zirvede beklendiği gibi Türkiye'ye karşı yaptırım çıkmadı. AB Komusyonu Başkanı Charles Michel ise Avrupa'da artan Kovid vakalarına dikkat çekti.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri içeren açıklamalara ilişkin, "Ülkemize ilişkin kararlar, bazı olumlu unsurlar içermekle birlikte birçok bölümü gerçeklerden kopuktur" ifadelerini kullandı. Açıklamada "Metin, bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneğidir" denildi. Michel, Türkiye'ye yönelik çift strateji izlediklerini, diyaloğa şans vermek istediklerini, bunun olmaması halinde tüm seçenekleri masada bulundurduklarını söylemişti. ANKARA