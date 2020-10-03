Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD eski başkanı Obama’dan corona virüse yakalanan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

ABD eski başkanı Obama’dan corona virüse yakalanan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

ABD eski başkanı , corona virüse yakalanan ABD Başkanı ve eşi 'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Obama, "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini" diledi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 10:10 Son Güncelleme: 3.10.2020 10:23 ABONE OL
ABD eski başkanı Obama’dan corona virüse yakalanan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajları yağıyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama da Trump çifti için yayınladığı mesajda, geçmiş olsun mesajı dileklerinde bulundu.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın corona virüs testi pozitif çıktı!

OBAMA'DAN TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Obama, Trump çiftinin hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmesini" diledi. Öte yandan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs olduklarını duyuran 74 yaşındaki Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eşi Melania Trump'ın corona virüs testi pozitif çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD eski başkanı Obama’dan corona virüse yakalanan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA