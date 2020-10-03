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Son dakika: 'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4’ü hayatını kaybetti 5’inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 23:12 Son Güncelleme: 3.10.2020 23:17 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

13 AŞIDAN 5'İ İNSAN DENEYLERİ SAFHASINDA

Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) @tusebgovtr tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde.

MİLLİ AŞILARIMIZI GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

TÜSEB'in @tusebgovtr deseklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi faz-1 safhası başarıyla tamamlandı.Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

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Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması
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