Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

13 AŞIDAN 5'İ İNSAN DENEYLERİ SAFHASINDA

Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) @tusebgovtr tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde.

MİLLİ AŞILARIMIZI GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

TÜSEB'in @tusebgovtr deseklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi faz-1 safhası başarıyla tamamlandı.Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.