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Dünyanın en pahalıları arasında! 'da servet değerinde yakıt ikmali yaptı...

Son dakika: 'nın ilçesine demir atan dünyanın en pahalı motor yatlarından 'Moonlight 2', 580 bin liralık yakıt aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 16:49 Son Güncelleme: 3.10.2020 16:52 ABONE OL
Dünyanın en pahalıları arasında! Bodrum'da servet değerinde yakıt ikmali yaptı...

Yunan asıllı İngiliz iş adamı Andreas Levaras'ın 110 milyon Euro'ya yaptırdığı ve 2008 yılında Mumbai'deki otele gerçekleştirilen terör saldırısında, Levaras'ın ölümünün ardından bir charter şirketine satılan 91 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Moonlight-2' isimli ultra lüks motor yat, sabah Gemi Limanına demirledi.

Dünyanın en pahalıları arasında! Bodrum'da servet değerinde yakıt ikmali yaptı...

İskeleye yanaşan yata, 580 bin lira değerinde yakıt ikmali yapıldı. Lüks yat, sonrasında ilçeden ayrılarak Antalya'nın Kaş ilçesine doğru hareket etti.

Dünyanın en pahalıları arasında! Bodrum'da servet değerinde yakıt ikmali yaptı...

Geçen yıl da ilçeye gelen yat, farklı uyruktaki iş insanları tarafından kiralanmıştı. Yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi.

Dünyanın en pahalıları arasında! Bodrum'da servet değerinde yakıt ikmali yaptı...

Alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

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Dünyanın en pahalıları arasında! Bodrum'da servet değerinde yakıt ikmali yaptı...
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