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'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 kurtarıldı

'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 01:30 ABONE OL
Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

Libya Kızılayı Misrata Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçinin kurtarılarak, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği bildirildi.

LİBYA KIZILAYI VE İHH'NIN ORTAK ÇABASIYLA KURTARILDILAR

Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

İşçilerin aileleriyle görüştürüldüklerini dile getiren Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.

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Libya'da Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı
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