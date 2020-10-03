Macron oy için yine İslamofobi’ye sarıldı

Son zamanlarda yaptığı her açıklama ile İslam karşıtlığını körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine İslamofobik ifadelere sarıldı. Macron, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" dedi. "İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor" yorumunu yapan Macron, tasarının, ülkenin yasa ve değerlerine aykırı hareket eden derneklerin kapatılmasını öngördüğünü ifade etti.