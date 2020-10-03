Madagiz neresi, nerede? Madagiz Azerbaycan haritasında nerede yer alıyor?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Twitter üzerinde yapılan son dakika açıklamasıyla Ermenistan işgali altındaki Madagiz bölgesi'nin, yapılan operasyonlar sonucunda işgalden kurtarıldığı açıklandı bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız Madagiz neresi, nerede? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Madagiz neresi, nerede, Azerbaycan haritasında nerede yer alıyor? İşte tüm bilgiler…

MADAGİZ NERESİ, NEREDE? MADAGİZ AZERBAYCAN HARİTASINDA NEREDE YER ALIYOR?

Suqovuşan veya Madaghis, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tatar Bölgesi'nde bir köydür, ancak fiilen Artsakh Cumhuriyeti tarafından kontrol edilmektedir. Tartar nehrinin sol yakasının 30 kilometre kuzey-batısında yer almaktadır. Köyde bir ortaokul var. Köy 2016 Dağlık Karabağ çatışmalarının yeri olmuştur.

"AZERBAYCAN ORDUSU BAYRAĞI DİKTİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Magadiz bölgesinin tamamen Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Magadiz'de Azerbaycan bayrağını dikti. Magadiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

ALİYEV, İŞGALDEN KURTARILAN MADAGİZ'İN ADINI SUGOVUŞAN OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov'u kutladı, Hasanov'a, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıklamıştı.