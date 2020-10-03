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: Yabancı ütülerde dinleme cihazı bulduk

Giriş Tarihi: 3.10.2020 ABONE OL
Rusya: Yabancı ütülerde dinleme cihazı bulduk
Rusya'da üst düzey bir bürokratın yaptığı açıklama, sosyal medyada büyük yankı yarattı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Radyoelektronik Departmanı Başkanı Vasiliy Şpak, ülkeye ithal giren bazı ütülerin içinde "dinleme cihazı" tespit ettiklerini açıkladı. Türk- Rus sitesindeki habere göre ütülerin içinde mikrofon bulduklarını söyleyen Şpak, ABD merkezli akıllı telefonlara karşı da uyarıda bulundu. 2013 yılında Rus basınına yansıyan benzer bir haberde Çin menşeili bazı ütülerde şifresiz Wifi ağlarına bağlanıp virüs bulaştıran elektronik mekanizmalar bulunduğu açıklanmıştı.
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Rusya: Yabancı ütülerde dinleme cihazı bulduk
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