Son dakika: ABD Başkanı Trump’tan koronavirüs açıklaması

Danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, "Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



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KOVİD-19'A YAKALANAN TRUMP'TAN VİDEOLU "İYİYİM" MESAJI:



Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Dün gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, ilk açıklamasını, Twitter üzerinden video mesaj yoluyla yaptı.





Trump'tan videolu mesaj : Destek verenlere teşekkür etti

Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.

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