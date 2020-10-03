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Son dakika: Aliyev ve Macron arasında kritik görüşme

Son dakika gelişmesi... ile , gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı. Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu. Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika: Aliyev ve Macron arasında kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Aliyev de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi.

Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu gerçekleştirerek işgal altındaki toprakların bir kısmını kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti.

Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.

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Son dakika: Aliyev ve Macron arasında kritik görüşme
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