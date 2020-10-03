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Son dakika: ordusu bir grup Ermeni askeri böyle esir aldı

Son dakika haberi... , işgali altındaki bölgesinde ilerleyişini dört koldan sürdürürken, Azerbaycan Ordusunun, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldığı öğrenildi. Azerbaycan Ordusu’nun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerlerinin bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtığı öğrenilmişti... İşte Azerbaycan ordusunun 4 koldan ilerlediği sıcak bölgeden gelen son görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 14:06 Son Güncelleme: 3.10.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan ordusu bir grup Ermeni askeri böyle esir aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu,bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

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Son dakika: Azerbaycan ordusu bir grup Ermeni askeri böyle esir aldı
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