Son dakika! Beyaz Saray’da salgın paniği! Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?

ABD'de Başkan Donald Trump ve Melania Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Washington alarm durumuna geçti. Trump ve First Lady Melania'nın çevresinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısında artış olduğu belirlendi. Günün erken saatlerinde ilk olarak geçtiğimiz hafta Trump ile bir organizasyona katılan eski seçim kampanyası danışmanı Kellyanne Conway'in koronavirüs olduğu tespit edildi.





Kellyanne Conway

Conway'in ardından Trump'ın halihazırda seçim kampanyası danışmanlığını yürüten Bill Stepien de Kovid-19 testinin pozitif olduğu duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantıya katılan ve yeni Anayasa Mahkemesi Yargıcının seçilmesi ile ilgili çalışmalar sürdüren Cumhuriyetçi Senatörler Thom Thillis ve Mike Lee'nin de Kovid-19 testleri pozitif çıktı.



Trump'tan videolu mesaj : Destek verenlere teşekkür etti



Toplantıya katılan diğer dört senatörün ise testlerinin negatif olduğu açıklandı. Beyaz Saray Muhabirler Derneği ise yaptığı açıklamada aralarında Trump ile Air Force One'ı kullanarak Pensilvanya'ya seyahat eden bir gazetecinin de bulunduğu 3 muhabirin testlerinin pozitif olduğunu belirtti. Dernek ayrıca Beyaz Saray'da görev yapan basın kuruluşu temsilcilerine ve kurumlarına bilgi notu gönderildiğini söyledi. Trump'ın hastalanmasının ardından ise bugüne kadar maske kullanımını zorunlu tutmayan ve önlemleri hafife alan Beyaz Saray'da kurallar değişmese de çalışanların maske kullanmaya başladığı dikkat çekti.





Bill Stepien

Hastanede ilaç tedavisine başlandı

Yenişafak'ın haberine göre öte yandan ABD Başkanı Trump'ın, tedbir amaçlı olarak Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürüldüğü ve burada birkaç gün kalacağı bildirildi. Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkan'ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum" ifadesini kullandı. Trump'ın oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Conley, ancak uzmanlarla yaptığı görüşmeler neticesinde ilaç tedavisine başlanmasını uygun gördüklerini aktardı. Conley, "Remdesivir"in ilk dozu uygulanan Trump'ın rahatça dinlendiği bilgisini paylaştı. Trump ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanırım iyiye gidiyorum. Herkese teşekkür ederim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?

ABD kamuoyunda ise "Trump'ın durumu ağırlaşırsa ne olacak?" sorusu gündeme geldi. ABD Anayasasının 25. ek maddesinde, başkanının görevini yerine getiremeyecek bir sağlık sorunu yaşadığında ne yapılması gerektiğine dair şunlar bildiriliyor: Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi yönetimine, yazılı bir şekilde görevini yerine getiremeyeceğini bildirirse, aksini bildirene kadar başkanın görevini 'Başkan Vekili' sıfatıyla, Başkan Yardımcısı yürütür. Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerden önce görevini yapamayacak hale gelmesi ve en kötü senaryoda yaşamını kaybetmesi durumunda ise, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) başkanlık için yeni bir aday belirleme hakkına sahip. Trump'ın 3 Kasım'dan zaferle çıkması ancak 20 Ocak 2021'deki yemin töreninden önce görevini yapamayacak hale gelmesi ya da yaşamını yitirmesi durumunda ise ABD Anayasası'nın 20. ek maddesine göre seçilen başkanın yardımcı adayı başkanlık görevine geliyor.





ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs açıklaması

Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış