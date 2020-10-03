Trump'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın durumu hakkında basın açıklaması düzenliyor. Conley, “Başkan’ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim” dedi.
Giriş Tarihi: 3.10.2020 18:50Son Güncelleme: 3.10.2020 18:52ABONE OL
Conley, "Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim" dedi.
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Trump'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan son dakika açıklaması