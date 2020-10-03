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Trump'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... ABD Başkanı ’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın durumu hakkında basın açıklaması düzenliyor. Conley, “Başkan’ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı 'e götürmemizi tavsiye ettim” dedi.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 18:50 Son Güncelleme: 3.10.2020 18:52 ABONE OL
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan son dakika açıklaması

Conley, "Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim" dedi.

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Trump'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan son dakika açıklaması
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