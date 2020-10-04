ABD’den terör örgütü YPG/PKK’ya 400 milyon $

Suriye'de YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Washington yönetimi, terör örgütüne büyük bölümü güvenlik ekipmanından oluşan 400 milyon dolar değerinde yardım aktarıyor.Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı sözde güvenlik güçlerine 400 milyon değerinde yeni bir destek programı başlattı. YPG/PKK'ya geçen ay ulaşmaya başlayan destek paketinin büyük bölümü askeri amaçlar için kullanılacak. Yılbaşına kadar sürecek program kapsamında, örgüt mensuplarına bomba keşif cihazları, parmak izi takip cihazları ve polisiye ekipmanları teslim ediliyor.ABD, eğitim programları kapsamında terör örgütüne, defalarca askeri eğitim, ekipman ve silah desteği sunmuştu.