Çok sayıda lider koronaya yakalandı

Koronavirüse bir çok dünya lideri de yakalandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsüne yakalandığı doğrulanan ilk büyük dünya lideri olmuştu. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, temmuzda koronavirüse yakalanmıştı. Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez'in haziranda testi pozitif çıkmıştı. Virüsü ciddiye almayan liderlerden biri olan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko da Kovid-19'a yakalanmıştı. İran'da Cumhurbaşkanı yardımcılarıı İshak Cihangiri ve Masume İbtikar, Hindistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı 71 yaşındaki M. Venkaiah Naidu, Narendra Modi hükümetinin Konut Bakanı Amit Şah, Demiryolu Bakanı Suresh Angadi, İsrail'de dönemin Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa- Nqakula, Enerji Bakanı Gwede Mantashe ve Çalışma Bakanı Thulas Nxesi de koronaya yakalananlar arasında. Virüse yakalanan diğer liderle şöyle: Monaco Prensi Albert II, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, Bolivya'nın geçici Cumhurbaşkanı Jeanine Anez, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader.