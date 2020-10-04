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’yı Alex vurdu: 1 ölü 11 kayıp

AA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 ABONE OL
Fransa’yı Alex vurdu: 1 ölü 11 kayıp
Fransa'da perşembe gününden beri etkili olan Alex fırtınası, özellikle ülkenin güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtınada, Finistere bölgesindeki Brest kentinde, bir ağaç dalının üzerine düşmesiyle dengesini kaybederek düşen bir bisikletçi yaşamını yitirdi. Fransa Meteoroloji İdaresi, 11 bölgede alarm durumu ilan ederken, özellikle Alpes- Maritimes bölgesinde kırmızı alarm durumuna geçildi. En az 11 kişinin kaybolduğu fırtına nedeniyle 60 binden fazla eve elektrik verilemiyor.
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Fransa’yı Alex vurdu: 1 ölü 11 kayıp
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