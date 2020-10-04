İslam’ı hedef alan Macron’a tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Karadaği, 'İslam bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir' diyen Macron'a "İslam dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İslam dini herhangi bir krizden geçmiyor" dedi. Fransız aktivist Yasser Louati, Macron'un konuşmasının Müslüman karşıtlarını ve aşırı sağcıları cesaretlendirdiğini söyleyerek bunun Müslümanlar için bir tehdit olduğunu dile getirdi.