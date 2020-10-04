Libya’da mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

Libya'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi. Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti. İşçilerin büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın koordinasyonuyla kurtarıldığını söyleyen Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.