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, seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi

ve arasında gerilime neden olan seçimlere müdahale etme tartışmalarından sonra ABD tarafı Rusya tarafının seçimlere müdahale etmeme garantisi verdiğini açıkladı

İHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 21:55 ABONE OL
Rusya, ABD seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi
ABD, bir önceki başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın seçilmesinden sonra Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini iddia etmişti. ABD'deki birçok devlet kuruluşu da bu iddianın ardından bunu raporlaştırarak, Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Rusya tarafı ise tüm iddiaları reddederek, ABD'nin de Rusya'daki seçimlere örtülü bir şekilde müdahale ettiğini öne sürmüştü.

Rusya ve ABD arasında seçimlere müdahale tartışmasının sonlanması üzerine Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Patrushev ile görüşmesini değerlendiren O'Brien, "Güvenmemiz lazım ancak yine de kontrolü elden bırakmamamız gerekir. Fakat Ruslar, ABD'nin önümüzdeki başkanlık seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi. Bakalım ne olacak" dedi.
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Rusya, ABD seçimlerine müdahale etmeme garantisi verdi
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