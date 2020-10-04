Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı harekatta son durum: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı

Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için ve Ermenistan saldırılarına cevap olarak başlattığı harekatlar başarıyla devam ederken, son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Azerbaycan, işgal altındaki birçok toprağını geri aldı. İlham Aliyev de, bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Aliyev yaptığı açıklamada, "Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz." dedi.

İLHAM ALİYEV MÜJDEYİ VERDİ: AZERBAYCAN TARAFINDAN KURTARILDI!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Cebrayil kentinin kurtarıldığı müjdesini verdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon kapsamında kurtarılan bölgelere yenisinin eklendiğini duyurdu.