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Son Dakika | saldırıları sonrası 'ın başlattığı harekatta son durum: açıklama yaptı

'ın saldırılarının ardından Azerbayacan'ın düzenlediği askeri harekattan son dakika haberleri geliyor. Ermenistan ordusuna ait birçok birliği ve askeri aracı imha eden , işgal edilmiş topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak, Azerbaycan , bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek son durum ve Azerbaycan ordusunun hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlayan Azerbaycan ordusunun harekatında son durum ne? İşte, cephe hattından bilgiler ve İlham Aliyev'in canlı yayında yaptığı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 20:14 Son Güncelleme: 4.10.2020 20:19 ABONE OL
Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı harekatta son durum: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı

'ın kendi topraklarını almak için ve saldırılarına cevap olarak başlattığı harekatlar başarıyla devam ederken, son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Azerbaycan, işgal altındaki birçok toprağını geri aldı. de, bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Aliyev yaptığı açıklamada, "Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz." dedi.

İLHAM ALİYEV MÜJDEYİ VERDİ: AZERBAYCAN TARAFINDAN KURTARILDI!

Azerbaycan İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Cebrayil kentinin kurtarıldığı müjdesini verdi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon kapsamında kurtarılan bölgelere yenisinin eklendiğini duyurdu.

Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı harekatta son durum: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı

Aliyev, resmi Twitter sayfasından işgali altında bulunan Cebrayil kenti ve birkaç çevre köyün daha kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün ordusu Cebrayil şehrini ve köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

ALİYEV ULUSA SESLENDİ

Azerbaycan 'in konuşmasından öne çıkan sözleri:

-Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz.

-Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı.

Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası başlatılan harekat hakkında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklamalar | Video

Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı harekatta son durum: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı

-Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız. Uluslararası kuruluşların bu konuyu çözmesini 30 yıl bekledik.

"Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar."

"Biz adaletten yanayız. Tarihin en görkemli anlarını yaşıyoruz! Adaleti yeniden tesis ediyoruz! halkının umutlarını yeşertiyoruz ve yaşatacağız! Karabağ bizim, kazanacağız!"

Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı harekatta son durum: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı

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Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı harekatta son durum: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı
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