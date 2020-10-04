Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası Azerbaycan'ın başlattığı harekatta son durum: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı

Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için ve Ermenistan saldırılarına cevap olarak başlattığı harekatlar başarıyla devam ederken, son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Azerbaycan, işgal altındaki birçok toprağını geri aldı. İlham Aliyev de, bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Aliyev yaptığı açıklamada, "Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz." dedi.
İLHAM ALİYEV MÜJDEYİ VERDİ: AZERBAYCAN TARAFINDAN KURTARILDI!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgali altındaki Cebrayil kentinin kurtarıldığı müjdesini verdi.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından başlatılan saldırılara karşı yürüttüğü operasyonu sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyon kapsamında kurtarılan bölgelere yenisinin eklendiğini duyurdu.
Aliyev, resmi Twitter sayfasından Ermenistan işgali altında bulunan Cebrayil kenti ve birkaç çevre köyün daha kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrayil şehrini ve köylerini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.
ALİYEV ULUSA SESLENDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkan sözleri:
-Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz.
-Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı.
Son Dakika | Ermenistan saldırıları sonrası başlatılan harekat hakkında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklamalar | Video
-Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız. Uluslararası kuruluşların bu konuyu çözmesini 30 yıl bekledik.
"Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar."
"Biz adaletten yanayız. Tarihin en görkemli anlarını yaşıyoruz! Adaleti yeniden tesis ediyoruz! Azerbaycan halkının umutlarını yeşertiyoruz ve yaşatacağız! Karabağ bizim, kazanacağız!"
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