Son dakika haberi: Cebrail kenti işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki Cebrail kentinin kurtarıldığını Azerbaycan'ın güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" dedi.