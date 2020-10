Son Dakika Haberi: Dünya genelinde corona virüs bilançosu ağırlaşıyor! 35 milyonu geçti!

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 848 bin 147'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 556 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 824 bin 985 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 665 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 790 bin 818'e ulaşırken can kaybı ise 20 bin 795 olarak açıklandı.