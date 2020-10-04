Son Dakika Haberi: Dünya genelinde corona virüs bilançosu ağırlaşıyor! 35 milyonu geçti!

Yeni tip corona virüsü Kovid-19 tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Şu ana kadar 35 milyondan fazla insanda görülen salgın, 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. En fazla vakaya sahip olan ülke ise toplamda 7 milyon 600 bin 846 vaka ile ABD oldu. İşte açıklanan son veriler ve ülkelerdeki bilançolar…

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR! CAN KAYBI 1 MİLYONU GEÇTİ

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde can kaybı 1 milyonun geçerken, en fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 600 bin 846 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 214 bin 277'ye ulaştığı bildirildi.