Son dakika haberi: Ermenistan haddini aştı! Erivan metro girişinde skandal harita...

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a saldıran terör devleti Ermenistan, Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir tokat yedi. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da birçok bölge kurtarıldı.

Ermenistan sadece Dağlık Karabağ'ı değil Türkiye'nin de birçok şehrini işgal amacı güdüyor. Üstelik bu kirli emelini gerçekleştirmek için terör örgütü PKK ile işbirliği bile yapıyor.