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Son dakika haberi: haddini aştı! Erivan girişinde skandal harita...

Geçtiğimiz hafta 'da Türklerinin yaşadığı topraklara saldıran Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar verdi. Azerbaycan, işgal altındaki Madagiz ile 7 köyü daha kurtardı. Ermenistan sadece Dağlık Karabağ'ı değil Türkiye'nin de birçok şehrini işgal amacı güdüyor. İşgalci Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir istasyonunda yer alan harita, Ermenistan'ın işgalci emellerini bir kez daha gösterdi.

Giriş Tarihi: 4.10.2020 10:43 Son Güncelleme: 4.10.2020 11:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermenistan haddini aştı! Erivan metro girişinde skandal harita...

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a saldıran terör devleti Ermenistan, Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir tokat yedi. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da birçok bölge kurtarıldı.

Ermenistan sadece Dağlık Karabağ'ı değil Türkiye'nin de birçok şehrini işgal amacı güdüyor. Üstelik bu kirli emelini gerçekleştirmek için terör örgütü PKK ile işbirliği bile yapıyor.

Sözde büyük Ermenistan'ı resmi bir politika haline bile getirdi. Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası bunun açık bir şekilde ispatı.

Haber7'de yer alan habere göre; Erivan metrosunun girişindeki sözde büyük Ermenistan haritası, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Karadeniz'in bir kısmı, Nahçıvan, Azerbaycan ve Hazar denizi Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor.

ABDULLAH AĞAR PAYLAŞTI

Eski asker, Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, sözde büyük Ermenistan haritasını paylaşarak, "Anlıyorsunuz değil mi?" mesajını paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURDULAR

Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) adlı terör örgütü 1975 ve 1985 yılları arasında, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil personeli şehit etti.

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Son dakika haberi: Ermenistan haddini aştı! Erivan metro girişinde skandal harita...
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