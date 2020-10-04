Son dakika haberi: Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Azerbaycan'ın iki büyük kentine roketli saldırı...

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri de hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketle saldırdı. Saldırıda bir binaya roket isabet ederken, yaralılar olduğu öğrenildi.
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TOPLAM 22 SİVİL ŞEHİT
Öte yandan, Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı Beylagan'dan 2 kardeşin hayatını kaybetmesiyle toplam 22 oldu. Yaralı sayısı ise 60'tan fazla oldu.
Gence'yi vuran silahlar nereden temin edildi? Ermenistan'a hangi ülkeler yardım ediyor? Bölgede son gelişmeler neler? Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahimoğlu, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.
Ermenistan sivilleri hedef aldı! Gence'yi vurdu! | Video
İNSANLIĞA KARŞI BİR SUÇ
Gence sadece Azerbaycan'ın ikinci en önemli şehri değil aynı zamanda Kafkasya'nın 3. En büyük şehri. Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten sonra. Ermenistan topraklarından balistik füzelerden istifade ederek saldırı yaptı. Bu insanlığa karşı bir suç. Ama şaşırtıcı değil Azerbaycan'a karşı sivillere karşı Hocalı soykırımını yapmış Ermenistan bu gibi hareketlerine alışmıştır. Bizleri korkutmak bununla da kendi insanlarına da aynı zamanda bizlere de korku vermek çabalarındalar.
ŞAŞIRTICI OLAN DÜNYA KAMUOYUNUN SESSİZLİĞİ
Ama biz kendi topraklarımız için biz Azerbaycan içerisinde işgal olunmuş topraklarda BM'nin kararlarına uygun olarak harekat ediyoruz. Biz topraklarımızı işgalden azad ediyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Gence'ye bu saldırıyla Ermenistan kendi topraklarını kendi silahlı kuvvetlerini Ermenistan arazisinde kullandı. Bunu yaparak sivilleri katletti. Şaşırtıcı olan dünya kamuoyunun buna yetirince cevap vermemesidir.
GENCE'Yİ VURAN SİLAHLAR NEREDEN TEMİN EDİLDİ?
Ermenistan genelde silah mühimmatı her yerden alıyor. Bazıları bedava veriliyor. Genelde en çok Ermenistan'da olan silahlar eski Sovyet ve ondan sonra olan Rusya'dan bu bir sır değil. Ermenistan Rusya'dan aldıkları füzelerden farklı olarak çok eski net olmayan uluslararası hukuk tarafından yasak olan füzeler roketleri kullanıyorlar.
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