Son dakika haberi: Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Azerbaycan'ın iki büyük kentine roketli saldırı...

ŞAŞIRTICI OLAN DÜNYA KAMUOYUNUN SESSİZLİĞİ

Ama biz kendi topraklarımız için biz Azerbaycan içerisinde işgal olunmuş topraklarda BM'nin kararlarına uygun olarak harekat ediyoruz. Biz topraklarımızı işgalden azad ediyoruz. Kendimizi savunuyoruz. Gence'ye bu saldırıyla Ermenistan kendi topraklarını kendi silahlı kuvvetlerini Ermenistan arazisinde kullandı. Bunu yaparak sivilleri katletti. Şaşırtıcı olan dünya kamuoyunun buna yetirince cevap vermemesidir.

GENCE'Yİ VURAN SİLAHLAR NEREDEN TEMİN EDİLDİ?

Ermenistan genelde silah mühimmatı her yerden alıyor. Bazıları bedava veriliyor. Genelde en çok Ermenistan'da olan silahlar eski Sovyet ve ondan sonra olan Rusya'dan bu bir sır değil. Ermenistan Rusya'dan aldıkları füzelerden farklı olarak çok eski net olmayan uluslararası hukuk tarafından yasak olan füzeler roketleri kullanıyorlar.

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