Stoltenberg yarın Ankara’da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı, Stoltenberg'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme yapmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.