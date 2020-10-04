Trump’ın vücudu yorgun, sesi boğuk

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Beyaz Saray'dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile çıkan Trump, başkanlık helikopterine bindi. Trump, Twitter'dan yayınladığı 18 saniyelik video mesajında, "Büyük desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Walter Reed Hastanesi'ne gidiyorum. Çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum ancak her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyoruz. First lady de çok iyi iş çıkarıyor. Desteğinizi çok takdir ediyorum ve asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı. Ancak videoda Trump'ın sesinin kötü olduğu ve nefes almakta zorluk yaşadığı yorumları yapıldı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan doktoru Sean Conley, uzmanların tavsiyesiyle Trump'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Trump'ın oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Conley, ilaç tedavisine başlanmasının uygun görüldüğünü aktardı. Conley, 'Remdesivir'in ilk dozu uygulanan Trump'ın rahatça dinlendiği bilgisini paylaştı. Conley, Trump'ın hastaneden kaç günde çıkacağını söylemenin zor olduğunu kaydetti. Düşük dereceli ateş dahil bazı hafif semptomlar gösteren Trump'a ayrıca antikor tedavisi uygulandığı belirtildi. Melania Trump'ın tedavisinin ise evde yapılacağı kaydedildi.





Trump'ın cumartesi günü yapılan toplantısına katılan ve pozitif çıkan isimler soldan sağa; Senatör Mike Lee, Notre Dame Üniversitesi Başkanı John Jenkins ve Melania Trump.

ÇEVRESİNDEKİ VAKALAR ARTIYOR



Başkan Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından çevrelerindeki vakalarda artış olduğu belirlendi. Geçtiğimiz hafta Trump ile bir organizasyona katılan seçim kampanyasının eski danışmanı Kellyanne Conway'in koronavirüs olduğu tespit edildi. Trump'ın Seçim Kampanyasının Danışmanı Bill Stepien de pozitif olduğu duyuruldu. Ayrıca geçen hafta Beyaz Saray'daki toplantıya katılan ve yeni Anayasa Mahkemesi Yargıcının seçilmesi ile ilgili çalışmalar sürdüren Cumhuriyetçi Senatörler Thom Thillis ve Mike Lee'nin de Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Trump-Biden tartışmasındaki programda bulunan 11 kişide de kovid çıktı. Demokratların adayı Joe Biden'ın testi ise negatif. Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından eşiyle karantinaya gireceğini açıklamıştı. Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.





HASTANEDEKİ ODASINDAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Hastaneye kaldırılan Trump'ın görevini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredip devretmeyeceği merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah, "Trump'ın yetkilerini devretmesini beklemiyoruz. Şu anda başkan görevi başında" ifadesini kullandı. Trump'ın önümüzdeki birkaç gün hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacağı kaydedildi. Böylece Trump, Ronald Reagan'dan sonra hastanede görevini yürüten ilk başkan oldu.