Son dakika haberi: Türkiye'den İsrail'e sert tepki! "Tanımıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır.İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır.

"ALDATMACADAN İBARET"

Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz.

"FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.

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