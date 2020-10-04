Türkiye’nin şefkati yetimlerin umudu oldu

Dünyada yaşanan insani dramlara duyarsız kalmayan Türkler, Afrin ve El-Bab'da yetim kalan çocukların hafızasına yer eden savaşın izlerini Tenzile Ana ve Halime Ana'nın şefkati ile silmeye çalışıyor. Mehmetçik terör unsurlarını temizlerken AFAD, Kızılay ve STK'lar hayatın normalleşmesi için faaliyetlerini sürdürüyor.Okul iken terör örgütü DEAŞ'ın bölgeye gelmesiyle teröristlerin karargâhı olan El-Bab'daki Halime Ana ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan Afrin'deki Tenzile Ana Yetim Merkezi Türk yardımseverler tarafından yeniden inşa edildi. Merkezlerde personel halktan seçilerek istihdama katkı sunuluyor. İki kurum da ANDA Kardeşe Vefa Derneği aracılığıyla Türk yardım severlerin yardımlarıyla faaliyette.Tenzile Ana ve Halime Ana yetim merkezlerinde eğitim-öğretim dönemi başladı. Yetimleri Kovid-19 pandemisinden korumak için merkezlerde gerekli önlemler alınırken diğer taraftan da çocuklar ve yakınları bilinçlendiriliyor. Avrupa'nın çocuklar tarafından kurulan tek derneği olan Hempa Çocuk Derneği üyesi gönüllü gençler, yetimleri yalnız bırakmadı. 10 yaşındaki Muaz, "Burada Türkçe öğreniyorum, Türkiye'yi de çok seviyorum" diyor.